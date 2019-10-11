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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

11.10.2019 14:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı yoğun ilgi gösteren vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.
Cuma namazı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne gelerek cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisine el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Erdoğan, Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte makam aracına binerek camiden ayrıldı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

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