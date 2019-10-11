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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışında yoğun ilgiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı.

11.10.2019 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı. Çıkışta vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
Cuma namazı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne gelerek Cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisine el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Erdoğan, makam aracına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte binerek camiden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı, Genel

Kaynak: İHA

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