Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kılarken, korumalardan birinin elindeki termal kamera dikkatlerden kaçmadı.
13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar 'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan'ın korumalarından birinin termal kameralı önlem alması dikkat çekti.
ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDEYDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.
NAMAZDAN SONRA ANNE-BABASININ KABRİNE GİTTİ
Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Politika, Güncel
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