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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı

Türkiye'nin en fazla bal üretilen ili Ordu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak bal ikram edildi.

26.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:51Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı
'nin en fazla bal üretilen ili 'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak bal ikram edildi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve Gürgentepe İlçe Başkanı Mevlüde Töngel Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Toplantısını takip etti. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen partililer, Türkiye bal üretiminde birinci sırada olan Ordu balı ikram etti.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde arıcılık kararnamesi ile balda aromalı şurup kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, "Hem balda alınan bu karara karşı teşekkürümüzü belirtmek hem de doğum gününü kutlamak amacıyla sayın Cumhurbaşkanımıza bal hediye ettik" dedi. - ORDU

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ordu, Politika

Kaynak: İHA

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