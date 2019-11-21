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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verdi.

21.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:39Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verilmesine yönelik kararın kabul edilmesinin ardından Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beraatı teslim etti. Başkan Gürkan, yaptığı açıklama da, "AK Parti Genel Merkezimizde düzenlenen 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldik. Malatya'mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, şehrimizin ülke ve dünya ölçeğinde tanınmasına, şehirleşme ve eğitim başta olmak üzere her alanda Malatya'nın gelişmesinde daima himayelerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşerilik beratını takdim ettik. Dünya Lideri "Malatya Allah'ına kurban desin bu bize yeter" dedi. Biz de bütün Malatyalı hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a beratı sunduk" dedi. - MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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