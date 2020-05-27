Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi
27.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Karabağlar, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Ukrayna’da Türk turistler, ’en cömert turist’ seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son dakika: İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Haberler››3. Sayfa››Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:07: Boris Johnson: İngiltere Başbakanı, koronavirüs kısıtlamalarını ihlalle suçlanan başdanışmanı... - Haberler 20:07: Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü - Haberler 20:06: CHP'li Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Haberler 20:04: Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi - Haberler 19:54: Arnavutköy'de kaza: Önce otomobile ardından billboarda çarptı - Haberler 19:21: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir - Haberler 18:11: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu 09:34: ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor