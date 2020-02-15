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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K., görevinden alındı.

15.02.2020 01:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:04Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

BURSA'nın ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K., görevinden alındı.

'nın İnegöl ilçesinde oturan ve bir anaokulunda ücretli öğretmenlik yapan B.K., iddiaya göre  sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K. hakkında dava açılırken, çalıştığı okulda görevden alındı.



Recep Tayyip Erdoğan, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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