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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirin bazı bölümlerinin okunmasının yasaklanması onandı

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklaması kararını onadı.

31.07.2019 20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirin bazı bölümlerinin okunmasının yasaklanması onandı

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesinin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Bu kararla, Böhmermann şiirin bazı bölümlerini artık okuyamayacak.

Yüksek mahkeme Böhmermann'ın Hamburg Eyalet Mahkemesinin verdiği yasaklama kararına yönelik temyiz talebini reddetti. Bu kararla, Böhmermann şiirin bazı bölümlerini okuyama hakkını kaybetti. Geçen yıl da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, eyalet mahkemesinin kararını onayarak temyiz başvurusunu reddetmişti.

ŞİİRİN ARDINDAN TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA NOTA

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Daha sonra Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.


Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com

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