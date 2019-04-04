Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakarete 11 Ay 21 Gün Hapis Cezası

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 ay 21 gün hapis cezası verildi.<br><br>Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık S.K. hazır bulundu. Savunmasında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığını kabul eden S.K., pişman olduğunu ifade ederek beraatını talep etti. Mahkeme başkanı tutuksuz olarak yargılanan S.K.'ya 11 ay 21 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - ESKİŞEHİR