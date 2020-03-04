Bangladeşli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini üretti

Bangladeşli genç El Hider, Tik ağacından 78 kilo ağırlığında 8,47 metre uzunluğunda bir kalem üretti. Haider, kalemin üzerine Arapça harflerle Allahu tealanın 99 ismi ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan 114 surenin isimlerini yazdı. Ayrıca kalem üzerinde Allah-u Ekber lafzı, Alak Suresi'nden iki ve Kalem Suresi'nden de iki ayet yer alıyor. Evin çatısında sergilenen kalemin üzerindeki Arapça yazılarını yazmak için günler geçirdiğini anlatan Haider, kalemin dünyanın en büyük kalemi olarak kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı'na talepte bulunduğunu ifade etti. Bangladeşli genç kalemin, rekorlar kitabına girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getirdi.

"REKOR OLURSA ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEĞİM"

Muhasebeci El Haider, "Kalemin üzerindeki yazılarını yazmak için 15 gün boyunca Arapça çalıştım. Kalemin dünyanın en büyük kalemi olduğu düşünüyorum. Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan bir vatandaş 37 kilo ve 5,64 metrelik bir kalem üretmişti. Ben bu kalemin rekorlar kitabına girmesi için Guinness yetkililerine talepte bulundum. Onlar da, gereken araştırmaların yapılarak bana cevap verileceğini söyledi. Eğer kalem rekorlar kitabına girerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Çünkü onu çok seviyorum. Umarım o da kabul eder" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE 6 KEZ DENEDİM AMA BAŞARAMADIM"

Dünyanın en büyük kalemini üretmek için çok çalıştığını ancak 6 kez başarısız olduğunu ifade eden Haider, "Kalemin üretilmesi için 28 bin takaya (2 bin TL) bir Tik ağacı satın aldım. Evimde temizledim ve daha sonra kuruttum. Sonra ortadan ayırarak içine çelik boru yerleştirdim ve kalem haline getirdim. Sonra boyayarak üzerine yazılarını yazdım. Bu benim 7'nci denememdir. Daha önce 6 kez daha denedim, ama başaramadım. Bu kez başardım ve şimdi rekor kitabına girmesini bekliyorum" dedi.