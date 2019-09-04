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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kangal yavrusu hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kangal yavrusu hediye edildi SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada Kangal yavrusu hediye edildi.

04.09.2019 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kangal yavrusu hediye edildi

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada Kangal yavrusu hediye edildi.
Sivas'ta AK Parti Teşkilatları ile düzenlenen yemekli toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı toplantı çıkışında küçük bir sürpriz bekliyordu. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Saf Kangal Üretim ve Damızlık Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Zorba isimli bir Kangal köpeği ile Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip getirdiği 60 günlük Kangal yavrusu hediye etti. Yavruyu seven Erdoğan, Yıldız'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kangal yavrusu hediye edildi

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Kaynak: İHA

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