Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
11.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü. - ANKARA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika
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