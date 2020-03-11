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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma

Grup toplantısı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları termal kameralarla takip edildi. Bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

11.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye 'ye de sıçradı. Dün gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan tetkikler sonucunda virüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şuan izlemeye alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

TERMAL KAMERALI ÖNLEM

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs önlemi dikkat çekti. Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi. Bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

TOKALAŞMAYI VE SARILMAYI BIRAKTI

Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti.

İşte o anlardan kareler;

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, fahrettin koca, Türkiye, Politika, Güncel

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