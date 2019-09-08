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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

08.09.2019 00:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.
Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı.
Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Andorra, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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