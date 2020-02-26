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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel doğum günü videosu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir video hazırladı.

26.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:29Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel doğum günü videosu
AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir hazırladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından izlenilen video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir video hazırladı. İstanbul'da bulunan vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattığı video AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından twitter üzerinden paylaşıldı. Videoda bir çocuğun, "İyi ki doğdun dede" sözleri izleyenleri gülümsetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz" ifadeleriyle paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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