- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paraguay Devlet Nişanı<br><br>ASUNCİON - Resmi temaslar için Paraguay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paraguay Devlet Nişanı verildi. </br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika turu devam ediyor. G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Arjantin'den Paraguay'a gelen Erdoğan'a, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.</br>Nişan töreninin ardından iki lider başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.