Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki 20 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Şanlıurfa merkeze geçen Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi. Tek tek vatandaşları dinleyip sohbet eden Erdoğan, bir süre caddede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla birlikte yürüdü.

CADDEDE YÜRÜDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. Erdoğan, özel defteri imzaladı. Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, büyük bir sevgi seliyle karşılaştı.

İşte Erdoğan'a sevgi selinden kareler;