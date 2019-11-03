Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli

GAZİANTEP - Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Suriye sınırındaki Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte ziyaret ettiği Şanlıurfa Valiliğinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediyede terör örgütünün havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed bebeğin ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Burada vatandaşlar, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA