Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti

Konya'da, çocuk yaşlarda geçirdiği kazada vücudunun yüzde 70'i yanan 28 yaşındaki Gökhan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçirdiği yaklaşık 50 ameliyatın ardından yeniden yaşama sevinci kazandı.

25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti
Konya 'da, çocuk yaşlarda geçirdiği kazada vücudunun yüzde 70'i yanan 28 yaşındaki Gökhan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçirdiği yaklaşık 50 ameliyatın ardından yeniden yaşama sevinci kazandı.
Baran, 10 yaşındayken elektrik akımına kapılarak konuşma yeteneğini kaybetti. Vücudundaki tahribat dolayısıyla okulu bırakmak zorunda kalan Baran, sokağa çıkmaktan utandı ve eve kapandı.
Vücudunun yüzde 70'i yandıktan sonra maddi imkansızlık nedeniyle yüzeysel bir tedavi gören Baran'ın umudu, 2004 yılında bir programa katılmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz almasıyla yeşerdi.
Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında yaşadığı kazanın ardından 2 yıl evden çıkamadığını söyledi.
Bir çocuk için oldukça zorlu süreçlerden geçtiğini anlatan Baran, 2 sene boyunca arkadaşlarıyla oynayamadığını ve okula devam edemediğini belirtti.
Bu süreçte adeta hayata küstüğünü dile getiren Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatın kötü yönlerini öğrenmiştim. Dışarıdaki çocukların benden farklı olduğunu gördükçe, 'bunun bir çaresi yok mu, bir tedavisi yok mu' diye sorgulamakla geçiyordu günlerim. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya'ya bir okul açılışına geldiğinde, ilk Emine Erdoğan Hanımefendi beni gördü. Allah'ın yardımı oldu, ilahi bir güç yardım etti o gün bana. Çocuk olduğum, Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz uzun boylu olduğu için bacağından tuttum, 'bana bakın, bana bakın' diye seslendim. Kendisi de sağ olsun hemen eğildi, 'Ne oldu, ne istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Efendim beni tedavi ettirin. Ben böyle bir kaza geçirdim. Ailem tedavi yaptıramıyor.' dedim. Kulağıma eğildi, 'Hepsini halledeceğiz. Sen hiç kafanı yorma. Geçecek inşallah.' dedi. Eve gidip aileme söylediğimde hemen sonuç alacağımıza inanmadılar. Daha bir saat olmadan kapımız çalındı. Cumhurbaşkanımızın danışmanları, korumaları kapıdaydı. Bu şekilde tedavi sürecim başlamış oldu."
"16 yıldır tedavimi takip ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tedavisiyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, Cumhurbaşkanının, bütün tedavisini üstlendiğini, onun talimatıyla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yattığını ve 50'ye yakın ameliyat geçirdiğini anlattı.
Baran, "Bunlar çok zor, uzun saatler süren ama bir o kadar da gerekli olan ameliyatlardı. O dönemde çene kaslarım yandığı için konuşamıyordum, gözlerim kapanmıyordu, kollarımı kullanamıyordum, boynum yapışıktı. Fazlalık gibi, sürüngen gibi yaşıyordum. Şimdi çok şükür iyiyim. Cumhurbaşkanımız 16 yıldır beni takip ediyor. Cumhurbaşkanımızı 'manevi baba' olarak görüyorum. Onunla gülen, onunla ağlayan, onunla hüzünlenen bir evladıyım. Cumhurbaşkanımız her Konya'ya geldiğinde durumumu soruyor, beni unutmuyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Sadece ülkenin değil ayrı ayrı vatandaşların da sıkıntılarını düşünüyor. Dualarımda, kalbimde sürekli o var." ifadelerini kullandı.
En büyük hayali Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etmek

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla KOSKİ Genel Müdürlüğünde işe başladığını, sonrasında evlendiğini ve iki çocuk sahibi olduğunu belirterek, bu iyi niyet ve sahip çıkma sonucu hayata tutunabildiğini dile getirdi.

Yaşama sıkı sıkı tutunmaya devam edeceğini söyleyen Baran, şunları kaydetti:
"İnsanın başına ne gelirse gelsin, hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmemek lazım. Allah mutlaka bir kapı açıyor. Her insanın bir hikayesi var. Benim hikayem de bu. Hiç umudumu kaybetmedim. Zaten umudumu kaybetseydim, kendimi de kaybedeceğimi çok iyi biliyordum. Bir rüya gördüm. Cumhurbaşkanımızla Külliye'de görüşüyorduk. Şimdi tek hayalim Cumhurbaşkanımızı milletin evinde, Külliye'de ziyaret edip ona sarılıp teşekkür etmek."

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: Hatay'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Haber 12:48: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat çekiyor - Haber 12:47: İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi - Haber 12:47: GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Haber 12:47: Esnaf kredilerine 3 ay erteleme - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber