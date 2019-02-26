Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürpriz Doğum Günü Hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
için Atatürk Havalimanı
Devlet Konuk Evi'nde sürpriz doğum günü hazırlığı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
doğum gününde Giresun
ve Erzincan
'da mitinglere katılması bekleniyor. Erdoğan'ın uçağa binmek üzere geleceği Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde hareketlilik erken saatlerden itibaren başladı. Aralarında Cengiz Kurtoğlu
ve Orhan Gencebay
'ın da bulunduğu bazı sanatçıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü hazırlığı yaptığı öğrenildi. Doğum günü için üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pasta da Devlet Konuk Evi'ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dakikalarda Devlet Konuk Evi'ne gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA