Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonla aradıkları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.<br><br>Taçi ve Han, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.