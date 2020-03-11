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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan için TBMM'deki grup toplantısına giriş ve çıkışında virüs kaynaklı salgın hastalık riskine karşı termal kamera ile önlem alındı.

11.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan için TBMM'deki grup toplantısına giriş ve çıkışında virüs kaynaklı salgın hastalık riskine karşı termal kamera ile önlem alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, grup toplantısına giriş ve çıkışta termal kamera ile adım adım izlendi. Toplantıyı izlemek için Meclis'e gelen ve Erdoğan'ın etrafını saran kişiler, kamera ile kontrol edildi. Kontrollerde ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Bir süredir tokalaşmak ve sarılmak yerine sadece selamlaşma yolunu seçen Erdoğan için termal kemaralı tedbirin devam edeceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

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