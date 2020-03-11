Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan için TBMM'deki grup toplantısına giriş ve çıkışında virüs kaynaklı salgın hastalık riskine karşı termal kamera ile önlem alındı.

11.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan için TBMM'deki grup toplantısına giriş ve çıkışında virüs kaynaklı salgın hastalık riskine karşı termal kamera ile önlem alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, grup toplantısına giriş ve çıkışta termal kamera ile adım adım izlendi. Toplantıyı izlemek için Meclis'e gelen ve Erdoğan'ın etrafını saran kişiler, kamera ile kontrol edildi. Kontrollerde ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Bir süredir tokalaşmak ve sarılmak yerine sadece selamlaşma yolunu seçen Erdoğan için termal kemaralı tedbirin devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Termal kameradan görüntü

-Detay

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Termal, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek