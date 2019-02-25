Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tokat'ta Yoğun İlgi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta miting sonrasında halkın yoğun sevgi gösterileri arasında valilik binasına giriş yaptı.Yozgat'tan helikopterle Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu önünde halka hitap etti. Mitingin ardından müzik öğretmeni Ozan Çekiç'in bestelediği ve yaklaşık 50 öğrenciden oluşan korunun seslendirdiği "Hedef 2023" marşını dinleyen Erdoğan, daha sonra miting otobüsü ile Tokat Valiliğine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Valilik girişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis mangasını selamladı. Erdoğan, valiliğe girişinde vatandaşları da selamladı. - TOKAT