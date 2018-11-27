Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Verdiği Sözü Tutmak İstiyor

27 Kasım 2018 Salı 12:45



27 Kasım 2018 Salı 12:45

BARIŞ YALÇINKAYA - Polonya'da bu yıl düzenlenen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda slalomda ikinci olan 19 yaşındaki milli sporcu Ayşe Kader Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tutmak için dünya şampiyonluğunu hedefliyor.Kentte 5 yaşındayken kayak sporuna başlayan, başarılı performansının ardından bir süre sonra Özel Sporcular Türkiye Kayak Milli Takımı'na seçilen 19 yaşındaki Ayşe Kader Yavuz, kayaktaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.İşitme engelli olan ve konuşma bozukluğu bulunan milli kayakçı, 14 yıldır yaptığı bu sporda ilk başarısını 2015'te Kars'ta düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda slalom kategorisinde şampiyon olarak elde etti.Bir sonraki yıl Erzincan'da düzenlenen aynı şampiyonada da slalomda birincilik kürsüsüne çıkan Ayşe Kader Yavuz, 2017 ve 2018'de Erzurum'da yapılan Türkiye şampiyonalarında da slalom kategorisinde birinciliğe ulaştı.Ayşe Kader Yavuz, bu süreçte Türkiye'deki başarılarının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında da önemli dereceler elde ederek umut vadetti.Polonya'da 2016'da, Fransa'da 2017'de organize edilen Avrupa Şampiyonalarında slalomda ikincilik, Polonya'da 2016'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2017'de Fransa'da aynı şampiyonada üçüncülük elde eden milli sporcu, son olarak Polonya'nın Zakopane kentinde Mart 2018'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yine slalomda ikincilik kürsüsüne çıktı.Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılarını sürdürmek isteyen Ayşe Kader Yavuz, Çanakkale'deki 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından diğer başarılı sporcular ile kabul edildi.Kayak sezonu açılmadan çalışmalarına başladıKabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine dünya şampiyonu olma sözü veren genç sporcu, şu sıralar Erzincan'da gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.Kentte kayak sezonu açılmadığı için antrenmanlarını evindeki kayak simülatöründe yapan Ayşe Kader Yavuz, dünya şampiyonu olarak hem Türk bayrağını göndere çektirmek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tutmak istiyor.Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olacağına inandığını söyledi.İşitme engelli olduğunu ve 14 yıl önce babasının desteğiyle kayağa başladığını aktaran Ayşe Kader Yavuz, "Üç yıldır milli sporcuyum, bazı dereceler aldım. 2018'de Polonya'da slalomda dünya ikincisi oldum. İnşallah bu sene sıkı bir kamp çalışması yapıp dünya şampiyonu olacağım." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tutmak için yeterli kar yağışı olana kadar odasına kurulan kayak simülatöründe haftanın 5 günü, günde 5 saat antrenman yaptığını ifade eden Ayşe Kader Yavuz, çalışmalarını babası Osman Yavuz ile dünya şampiyonluğu hedefiyle gerçekleştirdiğini aktardı.Sözünü tutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorMilli kayakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tutacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyarete gittim, sohbet ettim ve dünya şampiyonu olacağıma söz verdim. İnşallah sözümü tutup Türk bayrağını gururla dalgalandıracağım. Antrenmanlarımda önce evde simülatörle, daha sonra patenle çalışıyorum. İnşallah bu hırs, azim ve cesaretle dünya şampiyonluğunu kazanacağım." ifadelerini kullandı.Kentte esnaflık yapan baba Osman Yavuz da kızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına davetli olarak gidip dünya şampiyonluğu sözü verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Dünya şampiyonluğu için çok çalışmamız gerekiyor. Yeterli kar olmaması nedeniyle kızımla evimizde simülatörle başlayıp sokakta paten dersi ile antrenmanlara devam ediyoruz. Sıkı bir kamp sürecine girdik. Antrenmanları, sabah simülatörle başlayıp öğleden sonra patenle bitiriyoruz, kızım hafta içi 5 gün antrenman yapıyor."