Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yankısı sürerken AK Parti 'nin yenilgi yaşaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar teşkilatla ilgili eleştirilerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt 'tan çarpıcı bir sinyal geldi.

"FATURASI KESİLMELİDİR"

Orhan Karakurt 'un paylaşımına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, " AK Parti kaybetti.. Acil olarak sonucun müsebbibi olan haramzadelere; burnundan kıl aldırmayan, insanlara tepeden bakan liyakatsiz, ehliyetsiz bürokratlara; ne oldum delisi teşkilat mensuplarına fatura kesilmelidir ki telafisi olmayan bir genel seçimde aynı hezimet yaşanmasın." ifadesinde bulundu. Vatandaşa cevap veren Karakurt ise "Haklısın kardeşim" ifadesiyle AK Parti 'de yaşanacak değişimin sinyalini verdi.