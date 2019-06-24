24.06.2019 23:12
Haberler » Politika » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt, AK Parti'de yaşanacak değişimin sinyalini verdi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yankısı sürerken AK Parti 'nin yenilgi yaşaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar teşkilatla ilgili eleştirilerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt 'tan çarpıcı bir sinyal geldi.

"FATURASI KESİLMELİDİR"

Orhan Karakurt 'un paylaşımına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, " AK Parti kaybetti.. Acil olarak sonucun müsebbibi olan haramzadelere; burnundan kıl aldırmayan, insanlara tepeden bakan liyakatsiz, ehliyetsiz bürokratlara; ne oldum delisi teşkilat mensuplarına fatura kesilmelidir ki telafisi olmayan bir genel seçimde aynı hezimet yaşanmasın." ifadesinde bulundu. Vatandaşa cevap veren Karakurt ise "Haklısın kardeşim" ifadesiyle AK Parti 'de yaşanacak değişimin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!
Karakurt , Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Politika

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!
22:38 El-Mısri: "Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır"
21:44 Rus ve Mısırlı dışişleri bakanları bir araya geldi
20:14 Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı
19:59 BBC için yapılan ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu!
19:46 ABD'nin yeni yaptırımları İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef alıyor
19:05 AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır