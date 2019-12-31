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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında 3 fotoğrafı oyladı. Erdoğan, spor kategorisinde "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.

31.12.2019 07:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

OY VERDİĞİ 3 KARE

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

İşte Erdoğan'ın oy verdiği 3 fotoğraf;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı

Politika, Güncel

Kaynak: AA


Politika

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