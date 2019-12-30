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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında 3 fotoğrafı oyladı. Erdoğan, spor kategorisinde "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.

30.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

3 KATEGORİDE OY KULLANDI

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

OY VERDİĞİ FOTOĞRAFLAR ŞU ŞEKİLDE

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Millilerden asker selamı"
"Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar"
"Huzur yaylası"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın

Politika, Güncel

Kaynak: AA


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