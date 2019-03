Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ab ile İlgili Müzakereler Durdurulacakmış, Durdursanız Ne Yazar...

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ile ilgili müzakereler durdurulacakmış, durdursanız ne yazar durdurmasanız ne yazar" "Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler""Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti peşinde""Biz onların oyunlarına gelmeyecek ferasete kapılmayacağız"Tarihine seçici bir anlayışla yaklaşmanın bedelini Türkiye çok ağır ödediErdoğan CHP seçmenine seslenerek, "Biz 31 Mart'ta sizi de bu adamdan kurtarmak istiyoruz"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacağını söyleyerek, "Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir bağlayıcılığı yok. AB ile ilgili müzakereler durdurulacakmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ne yazar. Keşke öyle bir karar verseler ama vermezler, veremezler" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataköy'de Büyük Samsun buluşması programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "CHP ve HDP hiç bir şey bulamamışlar bizim milletimizle dertleşmemize buluşmamıza tepki gösteriyorlar. Bizim Samsun'dan Artvin'e Hatay'dan Şırnak'a kadar vatan toprağını bir gergef gibi kardeşlikle dokumamızdan bu beyler rahatsız oluyorlar. Oyunlarını bozduğumuz için fitne siyasetine geçit vermediğimiz için bu ülkenin insanları birbirine düşürmelerine müsaade etmediğimiz için bize saldırıyorlar. Bizim meydanlara kapalı spor salonlarına sığmayan heyecanımız bir türlü içlerine sığdıramıyorlar. Bizim 81 vilayette kurduğumuz gönül köprülerine tahammül edemiyorlar. Kömürcü patatesçi diyerek miting meydanlarına koşan on binlere hakaret ediyorlar" şeklinde konuştu."Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler"Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bize kara çalmak milletimize hakaret etmek yerine şöyle dizlerini kırıp biraz Samsun türküsü biraz Orhan Gencebay şarkısı dinleseler aramızdaki muhabbeti belki daha iyi kavrayacaklar. Nasıl seven sevdiğinden ayrı kalamazsa biz de milletimizden ayrı kalamayız. Çünkü biz milletimizi gönülden seviyoruz. Biz her karışı şehit kanlarıyla mühürlemiş bu vatanı aşkla seviyoruz. Sevdası millet olmayanlar elbette bizi anlayamazlar. Çıkarlarından menfaatlerinden Ataşehir'de kurdukları rezidanstan başka bir şey görmeyenler milletimizle aramızda kurduğumuz gönül köprüsünü göremezler. Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler.""Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti peşinde"Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yerinin belli olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkede savaş çığırtanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler. Biz bunları adım adım takip ederiz. Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti peşinde. Bugüne kadar nasıl inlerine girdiysek bundan sonra da girmeye devam edeceğiz. 6 bin teröristi bir ayda etkisiz hale getirdi. Ülkemizin huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu HDP ile CHP omuz omuza yanlarına sözde İYİ parti ve Saadet Partisi var. 4'lü çete. Bölücü terör örgütünün heykelini dikmek isteyenlerle aynı safta birleşiyorlar" dedi."Biz onların oyunlarına gelmeyecek ferasete kapılmayacağız"Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına değinen Erdoğan, "Yeni Zelanda'da 49 kişi öldürüyor hedefte Türkiye var. Utanmadan sıkılmadan ahlaksız ne diyor Tükiye'yi Kostantinapol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil ama dert başka Netanyahu'nun oğlu da aynısı söylüyor. Biz İstanbul'umuzu asla bunlara kaptırmayız. Neymiş Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik ama biz onların oyunlarına gelmeyecek ferasete kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan AP'ye sert tepki31 Mart seçimlerinin Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacağını vurgulayan Erdoğan, "31 Mart seçimleri Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir bağlayıcılığı yok. AB ile ilgili müzakereler durdurulacakmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ne yazar. Keşke öyle bir karar verseler ama vermezler, veremezler" diye konuştu.Tarihine seçici bir anlayışla yaklaşmanın bedelini Türkiye çok ağır ödediTarihe seçici bir anlayışla yaklaşılamayacağının altını çizen Erdoğan, "Tarihe seçici bir anlayışla yaklaşılmaz hele hele tarih ideolojinin at gözlüğünden okunmaz. İşine geldiğini kabul eden işine gelmeyen ne varsa hepsini görmezden gelen bir bakış açısının millete verebileceği hiç bir şey yoktur. Maalesef uzun yıllar Türkiye bunun bedelini çok ödedi. Biz Selçuklu'yu yok mu farz edeceğiz biz Osmanlı'yı yok mu farz edeceğiz. Cumhuriyet ondan sonra kuruluyor. Biz sadece bu topraklardaki varlığı on asrı bulan bir milletiz. Bizim farkımız var. Biz en zor en sıkıntılı zamanlarda bile Kudüs'ün savunmasına imza atmış bir milletiz. Kurtuluş savaşımız Çanakkale savaşının insana aşıladığı özgüvenle başlatılmış" ifadelerini kullandı.Erdoğan CHP seçmenine seslenerek, "Biz 31 Mart'ta sizi de bu adamdan kurtarmak istiyoruz"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı hakkındaki sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Terörün kaynağını İslam dünyasına getiriyor. İslam dünyasını terör kaynağı olarak gösteren bu zat yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye ana muhalefet partisi lideri. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim daha bu adamın peşinden ne kadar gideceksiniz. Biz 31 Mart'ta sizi de bu adamdan kurtarmak istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı konusunda, "Türkiye olarak bu meseleyi yakından takip edeceğiz. Dünyanın hiç bir yerinde başka böyle bir olay yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vatan bize şehitlerimizin ve gelecek nesillerin bir emanetidir. Biz de gecemize gündüzüme katıyor bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.