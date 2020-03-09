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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldi (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de bir araya geldi.

09.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel 'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldi (1)

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Charles Michel, Brüksel, Güncel
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