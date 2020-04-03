CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
03.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:17
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: DHA
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