Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
09.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel 'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Charles Michel, Brüksel, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar