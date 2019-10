Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş hiç iyi değil. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılarda açılır"-"Bağıranlar, konuşanlar... Bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle Avrupalı ve Amerikalı politikacılardan rejime kadar pek çok kesim kendi başarısızlıklarını terör örgütünü perde yaparak gözlerden saklama yoluna gidiyor. Şimdi gel gör ki bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerika Senatosunda kongresindeki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri siz teröristlerle dost oldunuz, buna nasıl bu şekilde el verirsiniz ama bunun bedelini öyle bir zaman gelir ki canınız yanar o zaman ödersiniz. Barış Pınarı Harekatı ile tam manasıyla takke düşmüş kel görünmüştür. Türkiye'ye karşı öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki artık bu oyun bitti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan Erdoğan, uluslararası bir mücadelenin içinde olunduğuna işaret ederek, "Yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz ve durmaya revam edeceğiz. Bu bağıranlar çağıranlar bunların hiçbirinin burada sınırı yok. Niye bunlar buralarla bu kadar ilgileniyor. Dert başka. Biz 911 kilometre sınırı olan bir ülke olarak taciz ediliyorsak buna karşı sessiz duramayız ve gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Her kazanımımızın gerisinde çok büyük emek ve fedakarlık, her kaybımızın gerisinde çok büyük acı vardır. Millet olarak kazanırken de kaybederken de hep kültürümüzün, inancımızın, medeniyetimizin gerektirdiği gibi davrandık. Bunun için sadece 2. Dünya Savaşında 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1.5 milyon insan öldüreceksin, Cezayir de bir o kadar insanı öldüreceksin ve utanmadan sıkılmadan bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Bizim tarihimizde asla böyle bir şey yok. Türkiye'nin bu insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirmeye kalkanlara kadife eldivenimizin içindeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmadık, durmayacağız. Son dönemde yaşadıklarımız bu hakikatler ışığında değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.Küresel düzeyde bir yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı şu dönemin sembol mücadele alanının Suriye toprakları olduğunu belirten Erdoğan, "Suriye krizi başladığı günden beri bir yandan hayatlarını kurtarmaya çalışan masumlara kucak açarken diğer taraftan sınırlarımızın güvenliğini sağlamanın çabası içerisinde olduk. Meselenin suhuletle Suriye halkının özlemini duyduğu şekilde çözümü için rejimden bölgeye müdahil olan güçlere kadar çağrıda bulunduk, çaba gösterdik. 2015 yılında Antalya'da yapılan G20 Zirvesinde tüm liderlere güvenli bölge dahil somut ve sonuç alıcı tekliflerde bulunduk. O zaman tüm dünya liderlerine söyledim, Obama ile yaptığımız görüşmelerde bunu özellikle dile getirdim. Ülkeme yönelik milyonlarca insan irtica ediyor, biz bunu nereye kadar kaldıracağız. Hadi sizde gelin elinizi taşın altına sokun dedim hepsi lafta kaldı" açıklamasını yaptı.Dün, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndu Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, konuya yönelik şunları kaydetti: "Bu teklifi Suriye'nin dört bir yanında yüzbinlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik. Oluk oluk kanların aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp akmamıştı. Şimdi Türkiye Suriye'yi terör örgütlerinden temizleyip asıl sahiplerinden dönüşüne hazır hale getirirken birden bu tür konular akla geliyor. AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş hiç iyi değil. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılarda açılır. Hadi bakalım yüzbinleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş sizden de bir görelim. Paranız var, güçlüsünüz ama Yunanistan'a yüz kişi gidice denizden hemen bizi telefondan arıyorsunuz. Burada 4 milyon var 4 milyon. Buna sesiniz çıkmıyor. Kararlıyız."