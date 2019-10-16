Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek mi?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye gelmesine sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ben sadece (ABD Başkanı Donald) Trump ile görüşürüm." diyerek bir anda dikkatleri üzerine çekti. Ancak kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı iletişim Direktörü Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Pence ile görüşeceğini açıklayan bir video paylaitı.ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye'de ateşkese ikna etmesi için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Ankara'ya yollarken Erdoğan'ın İngiliz SkyNews kanalına ayaküstü yaptığı açıklamada bir anda iki ülke arasında büyük kriz olduğu düşüncesine yol açtı.