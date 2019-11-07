Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

07.11.2019 00:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
11:42   TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: "(Sözde Ermeni soykırımı iddiaları) Bir kez daha çagˆrıda...
11:25   İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılacak
11:14   Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin...
11:07   Milletvekili Aydemir bütçeyi değerlendirdi
11:04   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi DEAŞ ile mücadele eden ikinci bir ülke yok"
00:39   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
00:00   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik
7.11.2019 11:42:54