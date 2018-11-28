Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.<br><br>Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ele alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: <br><br>'Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır.' - Ankara