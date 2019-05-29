CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD BAŞKANI TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

-Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan S400 çalışma grubu teklifini yineledi.

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal güvenlik gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı ve bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldı.





Kaynak: DHA