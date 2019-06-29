Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü (1)

JAPONYA'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD Başkanı Donald Trump
ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Türkiye
- ABD arasındaki askeri ve ticari meseleler ile Suriye
'deki son gelişmeler öne çıktı.
Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "S-400 alana kadar Patriot alınmasına izin verilmedi. S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabillir. Türkiye'ye adil davranılmalı. Askeri ve ticari alanlardaki iş birliğimiz devam edecek" dedi.
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