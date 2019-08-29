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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

29.08.2019 00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti muhatabıyla paylaştığı ifade edildi.
İki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Kaynak: AA

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