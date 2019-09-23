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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

23.09.2019 19:36Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, New York, Musevi, Politika

Kaynak: AA

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