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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

24.09.2019 22:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.
BM Genel Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türk Hava Yolları, New York, Politika

Kaynak: AA

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