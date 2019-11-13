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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelip slogan atan vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Otel önünde bekleyenler, "Başkan Erdoğan", "Hulusi Akar, Reis'i buraya getir" sloganları attı. Erdoğan bu sloganlara el sallayarak karşılık verdi.

13.11.2019 07:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 07:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı. Burada bekleyenler sık sık slogan atarak Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular. Sloganlar arasında "Hulusi Akar, Reis'i buraya getir" sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı hotele geçti.

KALABALIK BİR GRUP KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı. "Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelip slogan atan vatandaşları selamladı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Güncel


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