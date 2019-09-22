Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - NEW

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

22.09.2019 03:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.
Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.
Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:15 Cumhurbaşkanı erdoğan bm genel kurulu için new york'ta
03:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - NEW
02:54 ABD'de Erdoğan'a sevgi seli
02:49 Aydın'da, biçerdöver ile 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
02:49 Dha dış-cumhurbaşkanı erdoğan bm genel kurulu için new york'ta
02:40 Sudan'da öldürülen protestocularla ilgili komisyon kurulacak
02:34 Mısırlı bilim insanının ismi yeni bulunan bir asteroide verildi