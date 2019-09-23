Cumhurbaşkanı erdoğan, abd'de türk, soydaş ve müslüman toplumu ile bir araya geldi (2)

ERDOĞAN: FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATMANIZI İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk, soydaş ve Müslüman toplum üyeleri buluşmasının ardından TURKEN Vakfı'nın düzenlediği yemeğe katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Pensilvaya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı ve FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum" dedi.

TURKEN Vakfı'nın düzenlediği yemekten önce davetlilere hitap eden Erdoğan, gençlerin kendilerine yetiştirmelerinin önem arz ettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin karşısında yer alan ve inşası devam eden Türk Evi'ne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Evi'miz hızla devam ediyor. Şu anda camları filan giydirildi, giydiriliyor ve yüksekliği itibariyle de New York'un müstesna binalarından biri olacak, 171 metre yüksekliğinde. Türk Evi inşallah bittiğinde, konferans salonlarıyla etkinlik alanlarıyla burayı çok çok daha farklı hale getireceğiz ve böylece artık daimi temsilciğimizin bulunduğu bu bina bütün etkinlikleriyle herhalde dünyadaki müstesna ülkelerden biri haline gelmiş olacakö diye konuştu.

"ONUR VESİLESİ OLACAK"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Dönem Başkanı olarak aday gösterileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oraya seçilmesiyle birlikte, tabii ki BM'de ilk defa Türkiye'nin böyle bir temsili yakalaması da bizleri ayrıca memnun, mutlu edecektir. Türk Evi, BM karşısında ve burada öyle bir faaliyette bulunmak bizim için ayrı bir onur vesilesi olacaktır" dedi.

"AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN"

Düşüncelerin kişiyi güçlü kıldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi örselemesine asla müsaade etmeyin. Buradaki tüm genç kardeşlerimin hayata bu pencereden bakmasını, özgüven sahibi olmasını, kendisini geleceğe bu şekilde hazırlamasını bekliyorum. 15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin önemi yoktur. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine, ülkemizin 'Dünya beşten büyüktür' bayrağı altında sürdürdüğü ülkemizin hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum."

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATMANIZI İSTİYORUM"

Erdoğan, ABD'de geçmişten bu yana Türkiye aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunduğunu ifade ederek, "FETÖ'cü hainlerin de iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pensilvaya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı ve FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın konuşması

Haber: Arda ERDOĞAN/ NEW YORK,