Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapacağı ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

11.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:27Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapacağı ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım tarihlerinde ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Trump ile bir araya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık yapacak.Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına seslenecek. Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret edecek olan Erdoğan'ın, Türkler, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
00:08 AGD Üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti
00:08 BM Koordinatörü Mladenov: "Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var"
00:02 AGD ÜYELERİ BANGLADEŞ'TEKİ İDAM KARARLARINI PROTESTO ETTİ
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2019
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
23:02 Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 00:12:09