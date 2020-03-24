Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
24.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel