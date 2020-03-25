Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2 milyon aileye 1000 TL nakit desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılacağını, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını açıkladı.
25.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılacağını, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi