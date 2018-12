Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın Doğusuna Operasyon Birkaç Güne Başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemek için yapacağımız hareketın birkaç güne başlayacağını ifade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum. Gerek Zeytin Dalı gerek Fırat kalkanı harekatlarında kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirdik."

"İNŞALLAH KOŞMAYA FARKLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

"Batı verirse bir şey yaparım ve gelmedi hep kapılardan döndük döndürüldük. Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandırdık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Dünyada yaşanan sayısız örnek en büyük ispattır. Savunma sanayinde belli bir yere ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez. Savunma Sanayisinin önemli bir bölümünü son 16 yılda kat ettik. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı noktalara getirmeyi başardık. Böyle bir ortamda koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor bunu başarmak lazım. İnşallah koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz."

"HER TÜRLÜ DÜZENLEME VE TEŞVİKİ GEÇİRİYORUZ"

"Biz geleceğe hazırlanıyoruz. Bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi, hizmeti bütün bunları esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta kararlıyız. İhracatı hedef alan uluslararası ilişkilerimize katkı sağlayacak değer kazandıracak her çaba bizim için önemlidir. Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kurumlara devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi vizyonun sözde kalmayıp proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100 tanesi doğrudan teknoloji geliştirme ve araştırma projeleri. Seri üretim, prototip geliştirme alt sistem geliştirme önceliklerimiz arasındadır. Her türlü düzenleme ve teşviki hayata geçiriyoruz."

"Türk silahlı kuvvetlerimizin imkanları yanında TUBİTAK'tan üniversitelerimize özel sektörümüze kadar geniş bir işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. 5, MİLGEM gemisine ve denizaltılarımıza kadar bu alanda attığımız adımların isabetli olduğunu göstermiştir. Hava araçları konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İnsansız hava aracı almak istiyorduk bugün git yarın gel, hiç olmasa kiralık verin yok. Kongre izin vermiyor deniyordu. Hamdolsun insansız hava aracını da yaptı şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar."

"ALTAY TANKINI SERİ ÜRETİM AŞAMASINA GETİRDİK"

"Çok kararlıyız, bayraktar, İHA ve SİHA'larımız, ANKA'mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemize hizmet etmeye başladı. ATAK helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz. Korkut hava savuma silahımızın teslimatına, hisar savunma sistemlerimizin testlerine devam ediyoruz. Siper hava savunma sistemimizle ilgili gelişmeler önemli bir aşamaya geldi. Kasırga, Bora, som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerimizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Daha uzun menzilli olanlarını da yapmak bunların üretimine geçmek istiyoruz. Uzun menzilli füzelerle daha önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Daha ileri teknolojilere dayalı sistemleri geliştirme faaliyetleri de kesintisiz devam ediyor. Önemli adımlardan bir tanesi ALTAY tankını seri üretim aşamasına getirdik. Ne kadar önemli olduğunu Afrin'de gördük. Altay'la çok daha farklı mevzi kazanacağız."

"ACİL OLMAYAN HİÇBİR ÜRÜNÜ İTHAL ETMEYİN"

"Bu süreçte çok acil olmayan hiçbir ürünün ithal edilmemesi gerektiği talimatını buradan tüm kurumlara veriyorum. Bizi muhtaç etmeyin. Artık biz kendimiz üretmek zorundayız. Bu millet yapar mı? İnanıyorum yapar. Yapıyorlar ve yapacaklar. Devletimizin ve milletimizin tek kuruşunun dahi amacımıza uygun olmayan yerlerde kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

"Aksi halde baskıya uğradığını düşünen varsa bize bildirmelerini istiyorum. Kimsenin çıkarı ülkenin çıkar ve menfaatleri üzerinde olamaz."

"OPERASYON BİRKAÇ GÜNE BAŞLAYACAK"

"Fırat'ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemek için yapacağımız hareketın birkaç güne başlayacağını ifade ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değil. Bölgede faaliyet gösteren terör unsurlarıdır.Münbiç Araplara ait olduğuhalde terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşlerini ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Biz ülkemize ve milletimize tuzak kuranlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürümeye devam edeceğiz."