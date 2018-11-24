Cumhurbaşkanı Erdoğan Adayları Açıklayacak

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak. İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı için partililer buraya geldi. Salona Erdoğan'ın gelişi bekleniyor.
AK Parti'nin İstanbul, Ankara
ve İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacağı öğrenildi.
DHA,İstanbul,Recep Tayyip Erdoğan
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:14