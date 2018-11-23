23 Kasım 2018, 12:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adı İstanbul Adaylığı İçin Geçen Binali Yıldırım'la Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İstanbul adaylığı için telaffuz edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yıldırım'ın adı, Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sıkça dile getiriliyor.

GÖRÜŞME İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın dün de görüşebileceği belirtiliyordu. İkilinin görüşmesinin İstanbul'da gerçekleşeceği öğrenildi.

İBRAHİM KALIN GÖRÜŞME YAPILABİLECEĞİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan ile Yıldırım'ın bugün, yarın görüşme yapması planlanıyor mu" sorusuna "olabilir" yanıtını vermişti.

2014'DE İZMİR'DEN ADAY OLMUŞTU

Binali Yıldırım 2014'te AK Parti'nin İzmir adayı olarak seçime girmiş, İzmir'de alınan en yüksek oy oranına ulaşılmıştı.

Erdoğan, İstanbul Adayı Olması Beklenen Binali Yıldırım ile GörüşecekErdoğan, İstanbul Adayı Olması Beklenen Binali Yıldırım ile Görüşecek

23 Kasım 2018 Cuma 12:08