Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adı İstanbul Adaylığı İçin Geçen Binali Yıldırım'la Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yıldırım'ın adı, Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sıkça dile getiriliyor.
GÖRÜŞME İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın dün de görüşebileceği belirtiliyordu. İkilinin görüşmesinin İstanbul'da gerçekleşeceği öğrenildi.
İBRAHİM KALIN GÖRÜŞME YAPILABİLECEĞİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan ile Yıldırım'ın bugün, yarın görüşme yapması planlanıyor mu" sorusuna "olabilir" yanıtını vermişti.
2014'DE İZMİR'DEN ADAY OLMUŞTU
Binali Yıldırım 2014'te AK Parti'nin İzmir adayı olarak seçime girmiş, İzmir'de alınan en yüksek oy oranına ulaşılmıştı.